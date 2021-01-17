Çalışmalar aralıksız sürüyor

Haber:Erdal Tanrıverdi

​Yapılan açıklama ile kar yağışında İl merkezi, ilçe ve köylerde yapılan çalışmalardan bahsedildi.

“16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 21:00’de ilimizin tamamında başlayan kar yağışı etkili olarak sabah saatlerine kadar devam etti. Son 12 saatte Bolu genelinde 10 cm ile 80 cm arasında değişen oranlarda kar yağdı.

Kar yağışı sebebiyle 16 Ocak 2021 Cumartesi gününden itibaren Valiliğimizin koordinesinde ilgili ve yetkili tüm idarecilerimiz ve kurumlarla birlikte gece boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Bolu’nun coğrafi konumu dolayısıyla karayollarımızda ve otoyollarımızda trafik devam etti.

Otoyol ve karayolları ekiplerimiz 16 Ocak 2021 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayan hazırlıklarını akşam saatlerinde tamamladılar. Kar yağışıyla beraber gerek kar temizleme gerekse buzlanmaya karşı tedbirler başta olmak üzere gece boyunca çalıştılar. Yolların kapanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Diğer yandan trafik ekiplerimiz de gece boyunca kontrollerini sürdürdüler. Özellikle tek çekerli TIR’ların da seyrek gelmesi sebebiyle karayollarımızda ve otoyollarımızda maddi hasarlı 3 adet trafik kazasının dışında her hangi bir sorun yaşanmadı. Gece boyunca yollarımız sürekli açık kaldı.

Sabah saatlerinde karın yavaşlamasıyla birlikte İl Merkezi ve ilçelerimizde İl Özel İdaremize ait yedekler dahil toplam 67 araç 120 personeliyle birlikte 487 adet köyümüzün yollarını açma çalışmalarına saat 08:00 itibariyle başladık. 417 köy yolumuz bu saat itibariyle açılmış durumda. Saat 12:00 itibariyle ilçelerimizin tamamında 30, il merkez köylerimizde 40 olmak üzere toplam 70 köyümüzün yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir. En geç Saat 16:00’ya kadar bütün köy yollarımızın açılması planlanmıştır.

Bu saate kadar ilimiz genelinden kar yağışına bağlı her hangi bir sorun Valiliğimize intikal etmemiştir.

Diğer yandan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarımızın beslenmesi amacıyla geçen hafta içerisinde müracaatları alınan 62 gönüllü vatandaşımız tarafından il merkezi ve ilçelerde muhtelif mahallelerde sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürmektedir. Ayrıca doğa harikası dağlarımızın süsleri ve milli zenginliğimiz olan yaban hayatının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ihtiyaç olduğu zamanlarda olduğu gibi 16 Ocak 2021 Cumartesi günü itibariyle de daha önceden belirlenen birçok noktaya yeteri kadar yem, saman vb. gıdalar bırakılmıştır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Koruma ekiplerimiz tarafından ayrıca bölgesine göre güvenlik kuvvetlerimizce yaban hayvanlarımızın ve sokak hayvanlarımızın beslenme ve korunma tedbirleri sürekli takip ve kontrol edilmektedir. Bu konularda da bu saate kadar Valiliğimize her hangi bir problem intikal etmemiştir.

Ülkemizde bulunan pistler içinde en kaliteli kar’a sahip merkezlerden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 70 cm’nin üzerine çıkmasıyla birlikte yoğun şekilde kayak sporu meraklısı ziyaretçiler Kartalkaya’ya akın etmektedirler.

Meteorolojik verilere göre yağış devam edeceğinden karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

Bu vesile ile Dün öğle saatlerinden itibaren Valiliğimizin kontrol ve koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren güvenlik kuvvetlerimizin, İl Özel İdaremizin, Karayolları ve Otoyol Şefliklerimizin, Kaymakamlıklarımızın, Belediye Başkanlıklarımızın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzün tüm amir, memur ve ekipleri değerli çalışma arkadaşlarıma, yaban hayvanlarını ve sokak hayvanlarını besleme ve koruma amaçlı görev yapan gönüllü vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza, karla mücadelede görev alan tüm ekiplerimize, çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim.

Başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica eder, mevsimin hayırlı ve yağışların bereketli olmasını diler, çalışmalarını sürdürmekte olan tüm arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar temenni ederim.” İfadeleri kullanıldı