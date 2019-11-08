Çalışmalar dört bir yanda devam ediyor

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, vatandaşların görüş ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Çankaya’nın koordinesinde Belediye ekipleri ilçenin çeşitli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

SPOR KOMPLEKSİ AĞLAR YENİLENDİ

Belediye ekipleri tarafından Göynük Belediyesi Spor Kompleksi içerisinde yer alan futbol sahasında mevcut kale ağları yenilendi ve dere kenarında bulunan kale arkasına yükseltme ağı montaj çalışmaları tamamlandı. Ayrıca futbol sahası etrafında eskiyen ve deforme olan tel örgüler yenileri ile değiştirildi.

ÇOCUK PARKINDA OYUN GRUPLARI TAMİR EDİLDİ

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehir merkezinde bulunan çocuk parklarında yürütülen yenileme ve tamirat bakım çalışmaları kapsamında Çeşme Mahallesi Parkında bulunan çocuk oyun gruplarında tamirat ve yeni modül ekleme çalışmaları gerçekleştirildi.

PARKE TAŞLAR ONARILIYOR

Şehir merkezi genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kilit parke taşı onarım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.

TEMİZ BİR GÖYNÜK İÇİN

Şehir merkezi genelinde dere kenarı ve sokaklarda Fen İşlerine bağlı temizlik ekipleri temizlik çalışmalarını belirli periyotlar halinde aralıksız yürütüyor.