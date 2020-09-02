Çalışmalar hızla devam ediyor

Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesinde 3. Etap TOKİ inşaatı aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Turhan Bulut da geçtiğimiz gün ziyaret ettiği inşaatta incelemelerde bulundu. Başkan Bulut 2021’in ilk aylarında evlere taşınmaların başlayacağını belirtti. Turhan Bulut açıklamasında, “3. Etap TOKİ inşaatlarımızı gezdik. Bugün ayrıca şantiye sorumlusu inşaat mühendisi arkadaşımız Erhan bey, örnek bir evi bize gezdirdiler. Yoğun bir çalışma var. Bu çalışmanın sonucunda Mengen’de görselliği ile mimari yapısı ile farklı; ama çok sevimli çok güzel, yeni üniversite kampüsümüzün tam karşısında bir yapı ortaya çıkacak. Hemen hemen kampüsümüzün açılışıyla beraber 2021’de ilk üç ay içerisinde evlere insanlar yavaş yavaş taşınmaya başlayacaklar. Ben şimdiden 3. Etap Tokimizde konut sahibi olan hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum. Kura çekilişi tarihi belirlenince sizlerle paylaşacağız” dedi.