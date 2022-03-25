Haber: Okay Özcan

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Köylerinin Kalkındırılmasının Desteklenmesi kapsamında Orman Köylülerine ekonomik ve sosyal nitelikli ORKÖY projeleri ile hibe destekli kredi verilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2022 Yılında Orköy faaliyetleri kapsamında uygulanan projelerle kullandırılacak olan kredi ve hibe destekleri ve kredi kullanım şartları hakkında İşletme Müdürlüğümüzde 8 orman köyünde 35 adet ünitede toplam 1 milyon 970 bin Türk Lirası kredi tespit çalışmasında son aşamaya gelindi.