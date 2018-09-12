Haber: BMA

Yıpranmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış kaldırımlar yenilenerek kısa zamanda Gerede halkının hizmetine sunulacak. Çalışmalar tamamlandığında alt arasta bölgesinde ki kaldırım çalışmaları ile devam edecek.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; "Göreve geldiğim günden bu yana ilçemiz mahallelerini, gerek meclis üyelerim, gerek birim amirlerimiz, gerekse muhtarlarımızla birlikte sokak, sokak dolaşarak gördüğümüz aksaklıkları not alıyoruz. İhtiyaç duyulan mevkilerde hızlı bir şekilde yol ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 4.5 yılda 53 Km Sıcak asfalt attık, 13 Km kilit parke döşedik. Atatürk Bulvarı okullarımızın yoğun olduğu bir bölge, bu bölgedeki kaldırımlarla ilgili talepler vardı, ekiplerimiz değerlendirdi ve ekonomik ömrünü tamamlayan kaldırımların yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımızı hemen başlattık. Ayrıca Esentepe Mesireliği, Yeni Mahalle Yüzüncü yıl Caddesi,Merkez Cami Sokak, Hacı Sadık Sokak ve Gül Sokak ve Seviller Mahallesi Yeni Hal sokak ta kaldırım ve kilit parke taşı çalışmalarımız tamamlandı,Nalbant Caddesinde de kaldırımlarımız yenilenecek, alt arasta bölgesinde yaptığımız çalışmaların devamı niteliğinde orada da kaldırım çalışmaları yapacağız, çalışmaları kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruzhemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.