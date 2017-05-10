Özel Haber: Ceylan BEYKOZ

Bolu Belediyesi’nin İzzet Baysal Caddesi’ndeki renkli asfalt çalışması öncesinde yapılan altyapı çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Caddede baştan aşağı değişirken vatandaşların uğrak yerleri de ciddi zararlar görüyor. Tabaklar Hamamı karşısında bulunan ve cadde esnafı ile halkının uğrak noktalarından biri olan 2013 yılında yapılan Mevlüt Uçar Sebili yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. İzzet Baysal Caddesi’nin ortasında bulunan 4 ağızlı çeşmenin bazı kısımlardaki taşlarının kaydığı ve mermerlerinin zarar görerek kırıldığı gözlemlendi.

Vatandaşların yoğun bir şekilde uğradığı çeşme şu anda Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından demir barikatlarla çevrilmiş durumda. Su doldurmaya giden vatandaşları belediye çalışanları“Caddedeki çalışmalar yüzünden zarar gördü. Buradan su doldurmak şu anda tehlikeli” ifadelerini kullanarak uyardığı öğrenildi.