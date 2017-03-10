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Anayasa Değişiklik teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından gözler referanduma çevrilirken AK Parti Gerede İlçe Başkanlığı referandum çalışmalarına hız kesmeksizin devam ediyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’da İlçe yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kolları ile beraber, geçtiğimiz hafta Karma Organize Sanayi bölgesindeki fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Bu referandum, milletimizin, memleketimizin geleceği açısından son derece önemli bir dönüm noktası. ‘Bundan önceki seçimleri ezici çoğunlukla kazandık, bu referandumdan da nasılsa ‘evet çıkar’ dememeliyiz. Rehavete kapılmadan, işi sıkı tutarak gece gündüz çalışmalıyız. Çünkü burada devletimizin bekası, çocuklarımızın geleceği söz konusu” diye konuştu. Teşkilat olarak bütünlük içerisinde çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Belediye Başkanı Mustafa Allar AK Parti Gerede İlçe Teşkilatı İlçe yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kolları olarak gece gündüz demeden, rehavete kapılmadan daha geniş kapsamlı çalışmalar yapacaklarını vurguladı.



