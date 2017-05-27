HABER : BMA

İlçemizin ihtiyaç duyulanbirçok yerinde tamamlanan kaldırım çalışmaları H. Emin Efendi Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Osmanlı Caddesinde devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ALLAR ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Gerede Belediyesi Park ve Bahçeler birimi tarafından yapımına başlanılan İlçemiz Vezir han önündeki park yenileme çalışmalarında sona geliniyor, ekonomik ömrünü tamamlayan döşeme taşları ve bordür taşları yenileriyle değiştirilen parka güneşlik montajı da yapılarak vatandaşlarımızın daha serin bir ortamda dinlenmeleri sağlanacak. Yaklaşık 230m² lik döşeme taşı değişikliği yapılan parkın toprak dolguları da tamamlanarak bitkisel çalışmaların ardından parkhemşehrilerimizin hizmetine sunulacak.

Ayrıca Cumhuriyet Meydanında bulunan çay bahçesinin önündeki kaldırımlarında deforme olması nedeniyle yapılacak çalışma ile yaklaşık 285m² döşeme taşı değiştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Dayıoğlu Deresi Islah Ediliyor

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın DSİ ile daha önce yapılan görüşmeler ve İlçemize gelerek yaptıkları tetkik ve inceleme neticesinde Üniversiteden Mevlana Mürüvvet Vakfının güneyine kadar olan yaklaşık 600 metrelik kısımda dere ıslahı çalışmaları başladı.

Kaldırım ve ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; "Göreve geldiğim günden bu yana ilçemiz mahallelerini, gerek meclis üyelerim, gerek birim amirlerimiz, gerekse muhtarlarımızla birlikte sokak sokak dolaşarak gördüğümüz aksaklıkları gideriyoruz. İhtiyaç duyulan mevkilerde hızlı bir şekilde yol ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.” Dedi.