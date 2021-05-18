Çalışmalarda yüzde 72’ye gelindi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu ve Düzce illerinde konuşlanmış 12 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 115 Orman İşletme Şefliğinde yürütülen ormancılık faaliyetlerinin en önemli ayaklarından olan bakım faaliyetlerinde çalışan personel şu zorlu günlerde ve zor şartlarda başarılı bir performans sergileyerek 2021 yılı programlarının büyük bir bölümünü gerçekleşirdi.

Daha önceden belirlenmiş planlama esasları doğrultusunda, ağaç türlerinin biyolojilerine göre değişen teknikler ve gençleştirme metotları kullanılarak planlı bir şekilde müdahale ile bakım yaptıklarını ifade eden yetkililer özelikle sahadan çıkartılacak bireylerin işaretlenmesi işinde Nisan ayı sonu itibariyle yılsonuna kadar bitirilmesi gereken programı yüzde 72 gibi yüksek bir oranla tamamladıklarını belirtti.

Tahrip edilen alanların yeniden ormanlaştırılması, sağlığını kaybetmiş ormanların eski sağlıklarına kavuşturulması, sağlıklı olanların ise sağlıklı bir şekilde devamlılıklarının sağlanması çalışmalarında büyük özveriyle çalışan başta orman işletme şefleri olmak üzere tüm orman çalışanlarına teşekkür eden Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı aynı zamanda ormanların geleceğine yönelik hafıza oluşturan ve bu zor dönemde ülke ekonomisine katkıda bulunan başta orman personeli olmak üzere tüm çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.