Çalışmaları sahada takip ediyor

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Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar şehir içi ve şehir dışı temaslarının yanı sıra, belediyeye ait çalışmaları bizzat yerinde takip ederek ekiplerden bilgi alıyor. Çalışmaları incelemek üzere sahada bulunan Başkan Mustafa Allar ayrıca gittiği yerlerdeki vatandaşların da sorunlarını ve önerilerini dinleyerek ilgilenilmesi için gerekli birimlere talimat veriyor.

“Sorunlara çözüm üretiyoruz”

Belediye çalışmalarını bizzat takip eden Başkan Allar yaptığı açıklamada, “Artık kış aylarına giriyoruz, Belediyemize ait çalışmaları bizzat yerinde görerek vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz düşüncesi ile ekiplerimizden bilgi alıyorum. Ziyaretler esnasında vatandaşlarımız ile görüşüyoruz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri de ilgili birimlerimize anında ileterek sorunlara çözüm üretiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 11:27