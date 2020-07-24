“Çalışmaların yarısı tamamlandı diyebiliriz”

Haber: Ceylan Beykoz

İzzet Baysal Caddesi üzerinde yapımı devam eden sarı yol ve belediye önünde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Belediyenin hem önünde hem de arkasında iki ayrı çalışma yürütülüyor. Belediyenin araç girişi bundan sonraki süreçte Kültür Park girişinden olacak. Bu çalışmanın bittikten sonra vatandaşların büyük beğenisini alacağının düşünüyoruz. Ön taraf ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yarısı tamamlandı diyebiliriz. Ancak o bölgede sürekli bir sirkülasyon olduğundan dolayı bu çalışmaları etkiliyor. Arzu ettiğimiz kadar hızlı gitmedi ama tamamlandığında vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun çok beğeneceğini tahmin ediyorum. Renkli yol uygulamasına geçtik. PTT’nin oradan Belediye önüne doğru gelen sarı yol halk otobüslerinin kontrollü bir şekilde kullanacağı yol. Hemen yanında da bisiklet yolu olunca sarı ve lacivert bir araya geldi. Fenerbahçeli misiniz diyorlar değilim. Öncelikle Bolusporluyuz. Ama dört büyük takımdan da Beşiktaş’a sempati duyuyorum. Ama onunla ilgili ciddi sorular alıyoruz” dedi.