Çalışmalarına Yukarı Çarşı’da devam etti

Haber: Gönül Olutürk

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Turan Kılınç Yukarı Çarşıyı Koruma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği yönetimi ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya aynı zamanda Büyük Cami Mahallesi muhtarı da olan dernek başkanı Ahmet Yusuf Akduman ve yönetim kurulu üyeleri ile kendisi de yukarı çarşı esnafı olan Saadet Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı İsa Aydın’da katıldı.

HER KESİMİN SORUNLARINI ONLARI DİNLEYEREK ÇÖZECEĞİZ

Yukarı Çarşı esnafının sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri konusunda istişarede bulunan Kılınç, “Her kesimin sorunlarını, onları da dinleyerek beraber çözeceğiz. Bizde ‘ben yaptım oldu’ gibi bir anlayış yok. Hem yukarı çarşı esnafımızın hem de diğer esnaflarımızın sıkıntılarını çözmek için ‘Esnaf Dostu Belediye’ anlayışı ile yola çıktık” dedi.