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28 Mayıs 2017 Pazar
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    • Çalışmanın ortasına arabayı çekti

    Bolu’da öyle bir vurdumduymazlık olayı yaşandı ki herkesi şaşkına çevirdi. 81 plakalı aracın sahibi İzzet Baysal Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan işçileri bile hiçe sayarak aracı çalışmanın ortasına çekip alışverişe gitti.

    28 Mayıs 2017 Pazar 11:31
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    Çalışmanın ortasına arabayı çekti
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    İzzet Baysal Caddesi üzerindeki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ederken, işçiler ve zabıta ekipleri hiç beklenmedik bir olayla karşı karşıya geldi. 81 plakalı aracın sürücüsü kazı çalışması yapan işçilerin gözleri önünde caddenin tam ortasına aracını çekerek, hem çalışmayı engelledi hem de araç trafiğine kapalı alanı otopark gibi kullandı.

    Olay yerine gelen zabıta ekipleri dakikalarca siren çalıp anons yapmasına rağmen vurdumduymaz sürücü ancak dakikalar sonrası aracını kaldırmaya geldi. İşçilerin çalışmasın engelleyen sürücü aracın başına geldiğinde bir müddet zabıta ekipleriyle tartıştı. Daha sonra da hiçbir şey yokmuş gibi acını çalışma alanından çekti. Bu sırada zabıta memurları da aracın cadden çıkışı sırasında sürücüye trafik polisi gibi yol göstermesi de gözlerden kaçmadı. 

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