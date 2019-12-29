Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi’nde yılbaşı itibariyle personellerde yer değişikliği ve işten çıkarmalar olacağı iddialarına cevap veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Çalışmayan insanla yol yürümem” dedi.

Geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya gelen Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu iddialar ile ilgili gelen soruya, “Yer değişikliğini özellikle yılbaşına endekslemeyin. Yer değişikli belediye içerisinde seçimden bu yana oldu, olmaya da devam ediyor. Bazen haftada bir iki yer değişikliği yapıyoruz” sözleriyle cevap verdi.

“İSTERSE BENİM PARTİLİM OLSUN, KAPININ ÖNÜNE KOYARIM’”

Bolu Belediyesi’nin tüm birimlerini tek tek ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Tanju Özcan konuyla ilgili açıklamasının devamında, “Dedim ki: ‘Arkadaşlar benim hayatta tahammül edemediğim en önemli şey çalışmayan insan. Çalışmayana benim tahammülüm yoktur. Ben Milletvekilliğim döneminde meclisin en çalışkan Milletvekillerinden biriydim. Benim meclis personellerim de meclisin en çalışkan ekibiydi. Çok çalışkan olsun, isterse bana zıt siyasal görüşte olsun, başta tacı ederim’ dedim. ‘Hiç çalışmasın, isterse benim partilim olsun, kapının önüne koyarım’ dedim. Çünkü Bolu halkının paralarıyla, ödediği vergiler ile biz belediye çalışanlarına bu maaşları ödüyoruz” dedi.

“ÇALIŞMAYAN İNSANLA YOL YÜRÜMEYECEĞİZ”

Başkan Özcan söz konusu iddialara karşılık yaptığı açıklamalarının sonunda ise şunları söyledi: “Yatan birine para ödenmesine, maaş ödenmesine heralde hiçbiriniz rıza göstermezsiniz. O ödediğiniz vergiyi de belediyeye helal etmezsiniz. Bunları arkadaşlara tek tek anlattım. Bundan sonra bu uyarıları dikkate almamış olanlar varsa -ki belli sayıda var- bunlarla ilgili de Bolu halkı adına kim olduğuna bakmaksızın, hangi siyasal görüşe mensup olduğuna bakmazsızın çalışmayan insanla yol yürümeyeceğiz. Bolu halkının paralarını son derece cimri bir şekilde kullanıyorum. Çalışmayan insana da Bolu halkının paralarından bir kuruş maaş ödemem.”