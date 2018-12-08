Haber: Kasım ŞAHİN

Çalıştayın açılış programına Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Kemal Bülbül, Bolu Millî Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Güldemir ve soruları hazırlayacak olan öğretmenler katıldı.

Çalıştay açılış konuşmasını yapan Kunuk; “Çalıştayın ilimizde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm katılımcılara çalışmalarından başarılar dileyip teşekkür etti. Bolu Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çalıştayda Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde görev alan öğretmenlerin rahat huzurlu bir ortamda çalışmaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kunuk; “Bolu olarak bakanlığımızın emirleri doğrultusunda ilimize verilen tüm organizasyonları eksiksiz yapacağımızın bilinmesini isteriz.” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü. Dr. Sadri Şensoy, “2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Ölçme Değerlendirme" başlığına dikkat çekerek, “Yeni dönemde, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorum yapma, çıkarım yapma gibi zihinsel becerilerin ölçülmesinin öne çıkacağını belirterek "Bilgi ve formül ezberleme" gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığını söyledi. Sayın ŞENSOY “ Bundan sonraki çalışmalarda ölçme değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayış ortaya konulacaktır” dedi. Sayın ŞENŞOY yapılacak çalıştayın verimli geçeceğini temenni ederek tüm katılımcılara teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Konuşmasından sonra çalıştaydan ayrılan Şensoy, ilimiz merkez okullarından 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu toplantı salonunda okul idaresi, öğretmenler ve 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, bu yıl yapılacak olan LGS için Ekim ve Kasım aylarına ait örnek sorularla ilgili öğrencilerin görüş-eleştiri ve yorumlarını aldı.

Şensoy, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde sahada sürekli olup tabandan görüş alışveriş bulunmanın önemine değinerek, öğretmen ve öğrencilerden gelecek taleplerin dikkate alınmasının bakanlığımızın genel felsefesi olduğunu, sınavlarla ilgili öğrenci ve velilere sürpriz yapmayacaklarını söyledi. Şensoy; Ekim ve Kasım aylarında Millî Eğitim Bakanlığı olarak örnek sorular yayınladıklarını bunu öğrencilerimizi rahatlatmak ve sınav stresinden kurtarmak, yapılacak olan LGS’ ye stressiz bir ortamda öğrencilerimizin girmesi için ellerinden gelenlerini yapacaklarına her ayın 20’sinden sonra örnek soruları bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yayınlamaya devam edeceklerini belirtti. Öğrenci ve öğretmenlerden gelen talepleri bire bir dinleyen Şensoy, verimli bir toplantı olduğunu belirterek öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Daha sonra ilimizde geçtiğimiz öğretim yılı hizmete giren e-sınav salonunu inceledi. Ölçme değerlendirme merkezi için yapılacak çalışmaları yerinde gözlemledi. Şensoy yapılan çalışmalar için İl Millî Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk ve yetkililerine teşekkür ederek ilimizden ayrıldı.