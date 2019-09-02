Çalıştaya Bolu ev sahipliği yaptı

Haber: Aysun Beykoz

Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından “Kızıl Geyik ve Karaca Envanter Çalıştayı” düzenlendi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ev sahipliği yaptığı çalıştaya DKMP Daire Başkanı Hüseyin Meşe, Ankara Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Vedat Beşkardeş ile Bolu, Ankara, Adana ve Samsun İl Müdürleri katıldı.

Çalıştayda Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Vedat Beşkardeş, “Yaban Hayatında Araziden Veri Toplama Yöntemleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 12:17