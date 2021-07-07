Çalmadık kapı bırakmayacağız

Haber: Aysun Beykoz

Ziyarette bir açıklama yapan CHP Merkez İlçe Genel Başkanı Ersan Türkoğlu Şunları söyledi:” Sadece ilimizde değil, Türkiye genelinde esnafımızın sorunlarını yakından takip ediyoruz. İlimizde pazarcılık yapan esnaflarımızı tek tek gezerek sorunlarını dinliyoruz. Gerçekten pazarcı esnafımız zor durumdadır. Hükümetten gerekli desteği de alamamakta. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıp rapor halinde genel merkezimize göndereceğiz bir an önce. Pandemi sürecinde sizlerin ne kadar zorluk çektiğini de iyi biliyoruz. Başta pazarcı esnafımız olmak üzere tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyoruz.”

“KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ. MİNNETTARIZ”

Bolu ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal “Bugün CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Bedri Pehlivan ve değerli yönetimi Odamızı ziyaret ettiler. Esnaflarımızın sıkıntılarını sorunları dile getirdik. Şahsım ve Esnaflarımız adına kendilerine teşekkür ederiz. Minnettarız.” ifadelerini kullandı.