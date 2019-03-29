Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı

Haber: Esra Öztürk

31 Mart Yerel Seçimlerinde Kılıçarslan Mahallesi Muhtar Adayı Sedat Sapmaz, seçim süreci boyunca yürüttüğü kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Muhtar Adayı Sedat Sapmaz, seçim kampanyası çerçevesinde mahallenin çeşitli yerlerine pankartlarını astı, çok sayıda aracı afişleri ile donattı ve hazırlattığı bez çantalarla vatandaşlara ulaştı. Seçimlerle ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sapmaz, aday olduğu günden bugüne kadar yorulduklarını ancak vatandaşların destekleri ile her zaman yeniden enerji dolduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Adaylığımı açıkladığım günden beri çalışmalarımı sahada sürdürüyorum. Seçim çalışmalarım kapsamında hem vatandaşlarımızı evlerinde hem de esnaf arkadaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret ettim. Ziyaretlerimde dostlarımızın, mahalle sakinlerimizin desteklerini gördükçe, ilgilerini gördükçe Muhtar olacağıma dair inancım daha da kuvvetlendi. Sıkı bir çalışma ve kampanya süreci ile mahalle sakinlerimizin hepsine ulaştık. Çalışmalarımızda çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Kampanya sürecinde bana her daim destek olan başta ailem olmak üzere tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Artık karar mahalle halkımızın, artık söz seçmenin. İnşallah 31 Mart akşamı Kılıçarslan Mahallesi Muhtarı olarak seçilmemle birlikte mahallemize hizmet etmeye başlayacağım.”