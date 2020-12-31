Çam ağacı nöbeti başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ilimiz Bolu'da yeni yılın yaklaşmasıyla ormanlarda kaçak çam ağacının kesilmesini önlemek için ekipler, Gölcük, Abant, Yedigöller, Aladağ, Sarıalan gibi birçok bölgede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, usulsüz ağaç kesiminin Türk Ceza Kanunu ve Orman Kanunu'na göre suç teşkil ettiğini ve cezai yaptırımının olduğunu belirterek, "İnsanlarımızın bu ihtiyaçlarını yasal yollardan karşılamalarını talep ediyoruz" dedi.

Bıyıklı, Orman Bölge Müdürlüğü olarak vatandaşların müracaatı halinde her türlü ihtiyaçlarını yasal yollardan bedeli karşılığında tedarik yolunu açtıklarını söyledi.