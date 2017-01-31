Haber: Kasım Şahin

Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi'nin, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir iş hanının içinde bulunan ofisi saldırıya uğradı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Bolu’nun renkli simalarından olan zihinsel engeli ve ceza ehliyeti bulunmayan Rambo lakaplı şahsın yaptığı belirtildi. Olayın görgü tanıkları, "Çay ocağından çay istedi. Dükkan sahipleri çay vermeyince sinirlendi. Eline aldığı taş ile derneğin camlarını ve o sırada bulunan bir dükkanın daha camına daha vurarak kırdı ve kaçtı" dedi.

"NE YAPABİLECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi Başkanı Güllü Yaman, olayla ilgili bir açıklamada bulunarak "Sabah mal sahibimiz arayıp camların indirildiğini söyledi. Ardından Bahçelievler Karakolu'na gidip olayı haber vermemi belirtti. Bende buraya geldim. Burayı böyle gördüm ve ne yapabileceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.