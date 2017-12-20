Haber: Kasım ŞAHİN

Sunulan tasarının gerçekleşmesi durumunda sürücüler, arkasında kalan camlara film uygulayabilecekler. Uygulanacak olan cam filmin ışık geçirgenliğinin ise %70’in altında olacağı vurgulandı. Bunun dışında yolcu taşıma araçlarının acil çıkış camlarına film uygulanamayacağı da belirtildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na önerilen tasarıda şu ifadelere yer verildi: “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir.’’

Yasağa uymayan sürücülere 427 TL cezanın uygulandığı cam filmlerini kullanan araç sayısı ortalama 5 milyon. Cam filmini söktürmenin bedeli ise 150 TL’den başlıyor. Camlarında R43 olan araçların ceza kapsamı dışında kaldığı uygulama ile ilgili Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, "Şu anda tüm tonları yasak. Cam filmi güneş gözlüğü gibidir. Birçok faydası vardır sağlığa. Koyu tona biz de karşıyız. Ama açık ve orta ton için düzenlenmesi gerekiyor. Bir an önce tekrar değerlendirmesi gerektiği görüşündeyiz" demişti.