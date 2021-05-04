Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara’dan Bolu istikametine doğru seyir halinde olan cam yüklü tır devrildi. Ankara-Bolu Karayolu Çamlıdere mevkiinde meydana gelen kazada,seyir halinde olan 81 FL 631 Plakalı cam yüklü tır aracının sürücüsü bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, sağ şeritteki çalılık alana savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Savrularak devrilen tırın sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Çevreye dökülen cam yığınlarının toplanması için kaza yerine iş makinaları geldi. İsmi belirlenemeyen sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.