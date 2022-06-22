Çamaşır yıkama maddesi alınacak

DOZAJLAMA SİSTEMİ KARŞILIĞI ÇAMAŞIR YIKAMA MADDESİ DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Çamaşır yıkama maddesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Çamaşır Yıkama Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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