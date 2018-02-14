Haber: Kasım ŞAHİN

Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından dolayı Bolu Ağır Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Mustafa Fidan ile Mehmet Şahin, Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde Cuma namazı çıkanlardan sahte makbuzla yardım toplayıp bu paraları ceplerine koydukları gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanan tutuksuz sanıklardan Fidan savunmasında; “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mehmet Şahin’i, Bolu Gölyüzü Mahallesinde çay içerken tanıdım. Kendisine yardım etmemi, cami adına yardım topladığını söyledi. Bende kabul ettim. Makbuzların sahte olduğunu bilmiyordum. Cuma namazı yaklaştığından birlikte Dörtdivan ilçesine gittik. Şahin burada makbuz karşılığı camiye yardım topladı. Hasan Ali Algeç’i de tanımam” dedi.

ALLAH RIZASI İÇİN YAPTIM

Diğer sanık Mehmet Şahin’de makbuzları Hendek ilçesinde tanıştığı Halil Ali Algeç isimli şahıstan aldığını dile getirerek; “Makbuzları aldıktan sonra Allah rızası için Dörtdivan ilçesine Mustafa ile geldik ve Cuma namazından çıkanlardan makbuz karşılığı bağış topladık. Kesinlikle makbuzların sahte olduğunu bilmiyordum. Beni affedin, ben suçsuzum” şeklinde konuştu.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ YAKALATTI

Sahte makbuzla camiye yardım adına para toplayan iki sanığın yakalanmasına neden olan Dörtdivan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Recep Bıyık, şunları söyledi; “Olay günü Dörtdivan Merkez Camisinde Cuma namazımı kıldım. Namaz çıkışı iki şahıs caminin her iki kapısında ayrı ayrı makbuz karşılığı Hendek ilçesinde bulunan bir cami adına yardım topluyordu. Bende 5 TL olan bu makbuzlardan 15 TL vererek 3 tane aldım. Sonra görevime döndüm ama içimde şüphe vardı. Durumu Kaymakam Akın Karagöz’e ilettim. Kaymakam bey hemen araştırmaya başlamamı ve bir bulgu elde ettiğimde polise şikayetçi olmamı istedi. Bende hemen ilgili kurumları arayarak bilgi istedim. Kısa sürede bilgi geldi. Makbuzların Hendek Buhara Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait olduğunu bu derneğin de 5 yıl önce fes edildiğini bildirdiler. Bende hemen polise gidip şikayetçi oldum. Polislerin gözetimde sanıkları ilçede aramaya başladım ve yakaladık. Sonra iki sanık da ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi Kendilerinden şikayetçiyim” dedi. Diğer yandan firari durumda bulunan Halil Ali Algeç’in aranması da sürüyor.

Sorgulanmak amacıyla Dörtdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen her iki sanığından üzerinden çok sayıda sahte cami yaptırma makbuzu ile 126 TL para çıktı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.