Cami cemaatine AFAD eğitimi

Haber: Ceylan Beykoz

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü zaman ve mekân fark etmeksizin eğitimlerine devam ediyor. Her an her yerde tüm vatandaşlara eğitim verebilecek şekilde çalışmalarını sürdüren Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), bu kez de camide Cuma namazı öncesi vatandaşlara eğitim verdi. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında geçtiğimiz hafta Cuma günü Bolu Merkez Kuruçay Yeni Camii’sine giden AFAD ekipleri, cemaate “Afet Farkındalık Eğitimi” verdi. AFAD ekipleri ayrıca “AFAD Gönüllülük Sistemi” hakkında cami cemaatine bilgiler vererek broşür dağıttı.