Cami çıkışında yaşlı adamı dolandırdı

Haber: S. Özge Yücel

İlçede yaşayan 88 yaşındaki bir vatandaşın, cami çıkışında dolandırıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaşlı adamın 1200 lirasını alarak kaçtığı belirlenen şüphelinin Sakarya'nın Taraklı ilçesine gittiğini tespit etti. TaraklıEmniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyon sonucunda şüpheli G.D. yakalanarak Göynük'e getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

“OĞLUNU TANIYORUM.CENAZEM VAR”

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Cami çıkışında “Oğlunu tanıyorum.Cenazem var, bana biraz borç verebilir misin ?” diyerek borç para isteyip bir vatandaşımızı dolandıran G.D isimli şahıs savcı talimatı ile başlatılan tahkikat sonucunda Göynük ilçe Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanmıştır.”