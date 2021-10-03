Haber: Erdal Tanrıverdi

Tahiroğlu yaptığı açıklamada “Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftasında “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” temalı konu işlenecektir. Bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerle zor ve meşakkatli süreçlerden geçtiğimiz bugünlerde medeniyetimizin temel yapı taşı olan camilerimizin gönül dünyamızdaki yerini perçinleyecek mabede ve temsil ettiği ulvi değerlere karşı vefamızı göstermenin önemi üzerinde durulacak, camilerin lahuti ve nurani sinesine hayatlarını vakfeyleyen; mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden hakkın ve hakikatin sesini yükselten bahtiyar ve mübeccel Din Görevlileri hayırla yâd edilecektir” ifadelerini kullandı.

“Bu vesileyle bütün Din Görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlar, vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet dilerim” dedi.