Camı gökyüzü sanan doğan yaralandı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada güvenlik kulübesinin açık olan camı, havada süzülen doğanı yanılttı. Camdan havanın yansımasını gören doğan, gökyüzünde uçarken cama çarparak neye uğradığını şaşırdı. Adeta duvara toslamış gibi olan doğan sersemleyerek yere düştü. Çarpmanın etkisiyle yaralanan doğanın yardımına fabrika yakınlarında bulunan Sait Olçum yetişti. Yaralı doğanın yiyecek ve su ihtiyacını karşılayan Sait Olçum, doğan kendine gelince tekrar uçması için havaya fırlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 11:36