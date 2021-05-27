Cami için bağış kampanyası başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Borazanlar Mahallesine belediye tarafından yaptırılacak cami ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cami ile ilgili bilgiler veren Başkan Tanju Özcan, bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu. Camiyi 5393 sayılı yasa hükümlerine istinaden kendi bütçelerinden yapacaklarını söyleyen Başkan Özcan, “Caminin oturum alanı 510 metrekare, toplam cemaat kapasitesi 675. Cami tavan alanı çapı yaklaşık 106 metre olacak. Bu cami Borazanlar Mahallesine yapılacak. Borazanlar Mahallesinin nüfusu 2008 yılında 2 bindi. İki tane cami vardı. Şimdi Borazanlar Mahallesinin nüfusu 18 bine ulaştı. Bolumuzda 105 cami var, kabaca bin 500 kişiye bir camii düşüyor. Ama Borazanlar Mahallesinde 9 bin kişiye bir cami düşüyor. Dolayısıyla Borazanlar Mahallesinde cami ihtiyacı vardı. Sonra bir gün bir hayırsever, Hüseyin Kalaycı amcamız, geldi. ‘480 metrekare hissem var’ dedi. Orada 7 bin 300 metrekarelik okul alanı var. 117 tane hissedarı vardı buranın. Biz de bize gereken cami alanını hesapladık. Bin 250 metrekare. Bin 250 metrekare alanı bağış olarak vatandaşımızdan topladık. Sonra bir imar uygulamasıyla burayı okul alanından ayırdık” dedi.

“BELEDİYE TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA GÖRE HAREKET ETMELİ”

İmar uygulaması sonrası Valiliğe müracaat ettiklerini belirten Başkan Özcan ayrıca, “Dedik ki- Hz. Peygamberimizin hadisi şerifinden de bahsederek- bu camiyi biz Bolu Belediyesi olarak yapıyoruz. ama bu caminin sevabına nail olmak isteyen binlerce insan var. Biz burada asgari ücretli bir vatandaşın 20 liralık katkısını çok önemsiyoruz, biz burada genç bir öğrenci kardeşimizin 5 liralık harçlığından camiye katkı vermesini çok önemsiyoruz. O anlamda 3 kamu bankasından hesap açtırdık. Valiliğimize müracaat ettik, dernekler masası üzerinden resmi bağış kampanyası için izin aldık.

Tabi zor bir süreçti. Son derece içten gelen, hiçbir siyasi amaç gütmeyen, tamamen ihtiyacı karşılamaya dönük bir çaba. Biz hep söylüyoruz; okula ihtiyacı olan alanda okul, camiye ihtiyacı olan alanda cami, kreşe ihtiyacı olan yere kreş yapacağız. Yani belediye toplumun ihtiyaçlarına göre hareket etmek durumunda” diye konuştu.

“CAHİL BU İNSANLAR”

Bolu Belediyesinin cami yapmak istemesine birileri tarafından karşı çıkıldığına da değinen Özcan,

“Her kesimden birileri karşı çıktı. Bir kısmı bizim camiyi yapma düşüncemizi kıskandı, çeşitli bahaneler getirdiler. Bir kısım ‘sen sosyal demokratsın, sosyal demokrat bir belediye başkanı nasıl cami yapar’ diyen solcular oldu. Binlerce tweet aldık bu konuda. Ben Atatürk’ün tanımladığı anlamda Türk milliyetçisiyim, ulus devletten yanayım. Ben sosyalist değilim, Marksist değilim, komünist değilim, Türk milliyetçisiyim ve sosyal demokratım. Benim sosyal demokrasiye olan inancım nerden geliyor? Ben üniversite yıllarından Kuranı Kerimin Türkçe mealini okudum. Sonra Hz. Peygamberimizin hadisi şeriflerini okudum. Ve gördüm ki Allah-u Teala kitabıyla, ayeti kerimeleriyle sosyal demokrat olmayı kullarına emrediyor. Hz. Peygamber gelmiş geçmiş en büyük sosyal demokrat. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Sosyal demokrasiye inançlı bir insan olduğum için inandım. Ve ‘inançlı bir insanım diyen, ben Allah’a kayıtsız şartsız inanıyorum, Hz. Peygamber benim peygamberimdir’ diyen kimsenin de sosyal demokrasiyi reddetmesini doğru bulmuyorum. ‘Sosyal demokrat bir insan nasıl cami yapar?’ diyenlere ben gülüp geçiyorum. Cahil bu insanlar, kafası çalışmayan insanlar” ifadelerini kullandı.

“BİR CAMİNİN SEVABINA SİZ DE NAİL OLUN”

Kendileri gibi birçok belediyenin camilere yardım yaptığını aktaran Özcan son olarak ise şunları söyledi: “Herkes camilere yardım yapıyor. Ama biz belediye kanunun 5393 sayılı yasasının15 ve 16. maddesine göre ihale ile cami yapan tek belediye oluyoruz. Biz bu caminin tüm parasını cebimizden karşılayabiliriz. Çok şükür paramız var. Ama diyoruz ki ‘bir caminin sevabına siz de nail olun.’ Katkının miktarı önemli değil. Bunların hepsi Valilikten özel izinle, sadece bu amaç için açılmış hesaba yatırılacak. Başka bir iş için de kullanılmayacak. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstereceklerine inanıyorum. Biz bu camiyi yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığına devredeceğiz. Bununla ilgili il müftümüzle protokol imzaladık.”

Borazanlar Mahallesine yapılacak camiye bağışlarıyla katkıda bulunmak isteyenler Bolu Belediye Başkanlığı Vakıfbank Gölyüzü Şubesi TR41 0001 5001 5800 7312 9907 09; Ziraat Bankası Girişimci Şube TR55 0001 0025 6435 1584 6550 79; Halk Bankası Bolu Şubesi TR77 0001 2009 2560 0007 0000 65 numaralı hesaplardan bağışlarını ulaştırabilecekler.