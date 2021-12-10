Camı sanat eserine dönüştürdüler



Haber: S. Özge Yücel

Üniversitenin Gölköy yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Aydın, cam hamuru olarak da bilinen "pate de verre" tekniğini uyguladığı atölye çalışması gerçekleştirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü Araştırma Görevlisi Agah Barış Can Aksakal ise modelleme, kalıplama ve kullanılan cam malzeme açısından pate de verre tekniğinde farklılıklar gösteren kalıp içi cam şekillendirme tekniğini uyguladı.

Cam sanatçısı Mehmet Güçlü Polat da yaygın kullanımlı cam tekniklerinden biri olan açık alevde fonksiyonel sanat uygulaması gerçekleştirdi. Üniversitede 2 gün devam eden etkinliğin ardından sponsor firmalara teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinliğe, BAİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece, Seramik Bölüm Başkanı Doç. Perihan Şan Aslan, akademisyen ve sanatçılar, sponsor firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.