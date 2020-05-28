Camiler 29 Mayıs için hazırlanıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Bu kapsamda camilerde temizlik ve dezenfekte işlemleri başlatıldı. Cuma gününden itibaren camilere giriş yapacak vatandaşlara da tek kullanımlık seccadeler dağıtılacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerine ara veren camilerin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından, 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde cemaatle ibadete açılacağı belli olmuştu. Bu tarihten itibaren öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararının ardından gerekli adımlar atılırken camilerde temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda camilerin içi ve dışı kapsamlı şekilde dezenfekte edilerek 29 Mayıs’ta cemaatle kılınacak Cuma namazı için hazırlandı. Öte yandan tedbirler kapsamında camiye gelen vatandaşlara ateş ölçümü yapılarak tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.