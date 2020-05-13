Camiler açılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Cuma namazları camilerin içinde kılınamayacak. İşte camiler, çay bahçeleri, düğün salonları, spor salonları gibi kritik noktaların açılış tarihlerine ilişkin son ayrıntılar ve kritik tarihler...

Türkiye'de önümüzdeki 5 ayda tamamen normalleşme hedefleniyor: Cuma ve vakit namazları 12 Haziran itibariyle cami dışında kılınacak. Nikah salonları haziranda, düğün salonları temmuzda kademeli açılacak. Kara, deniz, tren ve havayolu seferleri mayıs sonu kısmi olarak başlayacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'ta müşteri kabulüne başlayacak.

NORMALLEŞME 5 AY SÜRECEK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin eylüle kadar normalleşmesi planlanıyor. Beş aylık normalleşme planına göre çalışma hayatı, sağlık, eğitim, din hizmetleri, savunma, adalet, sanayi, ticaret, turizm, kültür, gıda, tarım, orman, spor, ulaştırma, enerji gibi 18 alanda takvim belirlendi. Bilim Kurulu'nun güncellenen önerileri ve vaka sayısının seyrine göre kontrollü normalleşme planı şöyle işleyecek.

NİKAH VE DÜĞÜN SALONLARINDA YENİ DOLULUK ŞARTIYLA AÇILIŞ TARİHİ HAZİRAN

Nikâh salonları yüzde 25'i doluluk şartıyla haziranda açılacak. Düğün salonu, konser salonu, tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerindeki kısıtlamalar Temmuzda kalkacak. Kütüphaneler haftanın belli günlerinde hizmete açılacak. Otel, motel ve pansiyonlar 27 Mayıs'tan itibaren müşteri kabul edebilecek.

ULUSLARARASI TOPLANTILAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA

Ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarına önümüzdeki aylarda başlatılacak. Antalya Diplomasi Formu, Büyükelçiler Konferansı, Türk-İngiliz Tatlı Dil Formu, İstanbul Aracılık Konferansı ve NATO toplantılarının gerçekleştirilmesi için tarih belirleme çalışmaları masada.

SINIR KAPILARINDA AÇILIŞ...

Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarının açılma tarihi salgının seyrine göre planlanacak. YHT ve konvansiyonel taşıma için bilet satışı ve tren hazırlıkları ay sonunda başlatılacak. Ankara ve İstanbul arası karşılıklı olarak günde 1 sefer yapılacak.

BALIKÇILIK NE ZAMAN SERBEST?

Turistik amaçlı olta balıkçılığı, gezinti, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler ay sonu itibariyle faaliyet gösterebilecek. Ege adaları, ve Yunanistan ile Türkiye limanları arasında uluslararası seferler başlayacak. Kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kısıtlaması kalkacak.

ÖNCE KAPALI GÖRÜŞ SERBEST OLACAK

Cezaevlerinde önce kapalı görüş, ardından açık görüş serbest bırakılacak. Adli süreç haziran ortasında eski işleyişine dönecek.

CAMİLER 12 HAZİRAN'DA AÇILACAK AMA CUMA NAMAZLARI DIŞARIDA...

Cuma namazları 12 Haziran'dan itibaren cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Aynı tarihten itibaren, vakit namazları sosyal mesafe, maske ve hijyene ulak şartıyla uygun görülen cami ve mescitlerde kılınabilecek. Kur'an kursları 24 Ağustos'ta açılabilecek, 30 Eylül'den itibaren fiziki mekânları yeterli olan Kur'an kursları bire bir eğitim yapılması, ekimde normal eğitime geçilmesi hesaplanıyor.

Askerler haziran başında terhis edilecek. Ardından askere alımlar başlanacak. Kapalı spor tesisleri ve özel spor tesisleri faaliyete geçebilecek. Gençlik kampları kısıtlı olarak devreye sokulacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA YASAK KALKIYOR

Pandeminin Türkiye'de görülmesiyle ilk alınan önlemlerden olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. 20 yaş altı için de sokağa çıkma kısıtlaması aynı tarihte sona erecek.

ÇAY BAHÇELERİNDE AÇILIŞ TARİHİ DAHA ERKEN

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, ören yerleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesisler 1 Haziran'da açılırken, mesire yerleri ve piknik alanlarına 15 Haziran'dan itibaren gidilebilecek.

ÇALIŞMA HAYATI NORMALE DÖNECEK

Çalışma hayatında kamudan başlayarak esnek çalışma uygulamaları gözden geçirilecek. İkinci adımda, kısa çalışma uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamından çıkarılacak. Bu süreçte kreşi anaokulu ve gündüz bakımevleri isteğe bağlı olarak faaliyet gösterebilecek. Kullandırılmayan izinler verilecek.

PANDEMİ HASTANELERİNİN SAYISI AZALIYOR

Beklenen ilerleme olduğu taktirde pandemi hastanelerinin sayısı kademeli olarak azaltılacak. Kısıtlı hastaneler pandemi hastanesi olarak kullanılacak. Diğer hastaneler de normal hasta kabulune ve işleyişine geri dönecek. Hastanelerde uygulanan salgın tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek. Sağlık personelinin tayin yer ve değişiklik uygulamaları normale dönecek, durdurulan izinler kademeli olarak yeniden açılacak.

SON DAKİKA... Camiler, düğün salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak? İşte normalleşmede beklenen açılış tarihleri

15 HAZİRAN'DA TEKNOPARK ŞİRKETLERİ AÇILACAK

Teknopark şirketleri ile ar-ge ve tasarım merkezlerindeki esnek çalışma uygulamaları bu ay sonunda kaldırılacak. Tüketici hakem heyetleri toplantılarına 15 Haziran'da başlayacak.

HAYVAN SATIŞ YERLERİNE DÜZENLEME

Hayvan satış yerleri Sağlık Bakanlığı'nca belirlenecek şartlar çerçevesinde bu ay sonunda faaliyete geçebilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin seyahat izni alma zorunluluğuna son verilecek. Gıda işyerlerinde gerçekleştirilen denetimler risk hesaplı olarak yapılacak.

YEREL YÖNETİMLERE DESTEK VERİLECEK

İller bankasının yürüttüğü ihale çalışmaları normal işleyişine dönecek. Yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm yerler yıl sonuna kadar dezenfekte edilecek. Belediyelerin ertelenen borçlarının tahsiline başlanacak. Hazine gayri menkullerinden alınan kiraların ertelemesine son verilecek.

Enerji alanında bakım ve onarım çalışmaları başlatılacak. Elektrik ve doğalgaz sayaçlarının okunamadığı belli bölgeler için yapılan kıyasen fatura işlemi uygulamasına son verilmesi gündemde.

TELAFİ EĞİTİMİ AĞUSTOSTA

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde telafi eğitimi ağustosun son haftasında, üniversitelerin 15 Haziran'da normal akademik takvimine dönmesi için çalışma yapılıyor. 20 bin yeni öğretmen alımı sürecinin 1 Haziran'da başlatılması söz konusu

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:39