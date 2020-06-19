Camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Gerede’de ibadete açılan camilere ve Cuma namazı kılınması kararlaştırılan alanlara Gerede Belediyesi tarafından pandemi desteği veriliyor.

Camiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Haber: BMA

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gerede ilçesinde gerekli tüm önlemleri alan Gerede Belediyesi, ibadete açılan ve Cuma namazı kılınması kararlaştırılan camii ve alanlar için ayaklı el dezenfektanı ve maske temini gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, camilerin ibadete açılacağını bildiren genelgenin yayınlaması ile birlikte ilçede bulunan 30 cami ve Cuma namazı kılınacak alanlarında her hafta düzenli dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor. Yayınlanan genelge ile beraber Gerede’de,  tekrar vakit ve Cuma namazlarının kılınmasının heyecanını yaşayan vatandaşlar, Gerede Belediyesi’ne yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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