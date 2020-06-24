Camiler yeniden ibadete açılıyor

Haber: N. Halid Altundal

Cami ve mescitlerde daha önce Cuma, öğle ve ikindi namazlarında cemaatle namaza başlanmıştı. Camilerde bugün sabah namazından itibaren ise sabah, akşam ve yatsı namazlarında da cemaatle namaz kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerin 5 vakitte de cemaatle namaza açıldığı bilgisini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.”