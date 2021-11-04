Camilerde artık güneş enerji sistemi olacak



Haber: C. Kutay Aykan

Merkeze bağlı tüm camilerin temizliğini üstlenen Bolu Belediyesi şimdi de camileri sıcak su ile buluşturuyor. Başkan Özcan’ın talimatıyla, merkezdeki 110 camiinin şadırvanlarına Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce güneş enerji panelleri yerleştirilmeye başlandı. Soğuk su ile abdest almakta büyük zorluk çeken cami cemaati, kurulan paneller sayesinde artık sıcak suyla abdest alabilecekler.

“AY SONUNA KADAR 110 CAMİMİZDE SICAK SU SORUNU ORTADAN KALKACAK”

Bu kapsamda Kalıcı Konutlar Camii’ne belediye ekiplerince güneş enerji sistemleri kuruluyor. Camileri sıcak suyla buluşturan çalışma hakkında bilgiler veren Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sedat Gülener, “Cami cemaatimizden gelen istekler doğrultusunda kent merkezinizde bulunan 110 adet caminin sıcak su güneş enerji sistemlerini hazır hale getirmek için çalışma başlattık. Birçoğunda sıcak su sistemi yoktu veya çalışmıyordu. Biz, bu sistemi tamamen bir çerçeve etrafında topladık. Camileri tek tek inceledik. En yakın geri dönüştürülebilir enerji sistemini seçtik. Bugün itibariyle 20 adet camimizin sıcak su sistemlerini hayata geçirdik. Bu ay sonuna kadar 110 camimizde sıcak su sorunu ortadan kalkmış olacak.” ifadelerini kullandı.