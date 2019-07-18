Camilerde tadilat başlıyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında 11 Temmuz Perşembe günü Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, Çataklı Camii Tuvalet ve Şadırvan, Yukarı Tekke Camii Tuvalet ve Şadırvan, Dayıoğlu Camii Tuvalet ve Şadırvan, Yeni Cami Bayan Tuvalet tadilat ve tamirat işleri ihalesi yapıldı. Çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar çalışmalara ilişkin, ”Camii görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri sonucunda; Çataklı Camii Tuvalet ve Şadırvan, Yukarı Tekke Camii Tuvalet ve Şadırvan, Dayıoğlu Camii Tuvalet ve Şadırvan, Yeni Camii Bayan Tuvalet tadilat ve tamiratına başlıyoruz. İhalemizi gerçekleştirdik. İhaleyi alan firma önümüzde ki hafta çalışmalara başlayacak ve çalışmaların yılsonuna bitmesini hedefliyoruz” dedi.