Haber: Semih BAYKAL

İlimiz Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta Reşat Ulaş 14 GD 702 plakalı otomobilinin camının buzlanmasından dolayı önünde ilerleyen Murat Kapan idaresindeki 34 JU 2256 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil içersinde bulunan yaşlı bir kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazada kamyonette ciddi bir hasar meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.