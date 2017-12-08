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08 Aralık 2017 Cuma
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    • Camındaki buzlanma kaza yaptırdı

    Bolu’da otomobilinin camının buzlanmasından dolayı önünü göremeyen şoför, önündeki kamyonete çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

    08 Aralık 2017 Cuma 09:34
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    Camındaki buzlanma kaza yaptırdı

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimiz Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta Reşat Ulaş 14 GD 702 plakalı otomobilinin camının buzlanmasından dolayı önünde ilerleyen Murat Kapan idaresindeki 34 JU 2256 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil içersinde bulunan yaşlı bir kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazada kamyonette ciddi bir hasar meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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