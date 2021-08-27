Caminin temeli atıldı

Haber: Yasin Bilgi

Bolu Belediyesi, Borazanlar Mahallesi’ne kazandıracağı 600 kişi kapasiteli Zübeyde Hanım Camii için Temel Atma Töreni düzenledi. Törene Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İl Vali Yardımcısı İlhan Turgut birer konuşma yaptı.

Kürsüye ilk çıkan isim Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan konuşmasında Hadis-i Şerif’ten alıntı yaparak, “Hz. Peygamberimiz, bir hadisinde şöyle buyuruyor: ‘Yararlı işleri görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır.’ Bu Hadis-i Şerif’ten yola çıkarak, hayırlı hizmeti Bolu’muzda hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için gecemizi gündüzümüze kattık.” Diye konuştu.

“TALEP MAHALLE MUHTARINDAN GELDİ”

Borazanlar Mahallesi’ne yeni bir cami kazandırma nedenini açıklayan Özcan, “Camiyi yapma fikrinin nerden çıktığını sizlerle paylaşayım. Borazanlar Mahallemizin değerli muhtarı bize geldi. Dedi ki; “Hemen arkada Karabağ parkımız var. Tanju Bey, mahallemizin nüfusu çok büyüdü. İki tane camimiz var. Biri çok eskidir. Nüfus katlanarak arttı dolayısıyla mahallemize camilerimiz yetmez oldu. Yüksek gerilim hattı geçtiği için oraya mescit yapamadık. Sonrasında Civrilli Hüseyin abim geldi. Şuanda cami inşaatına başladığımız alana da daha önce bakmıştık. Burası 117 hisseli bir yer. Biz buraya belediye olarak cami yapsak sen yerini bağışlar mısın dedim. İlk 480 metrekarelik bağışı kendisi yaptı. Sonra diğer bağışçılar geldi. Burada 1260 metrekarelik kısmı bağış olarak aldık. Sonra ayırdık. Okul alanından geri kalan 6 bin küsür metrekare okul alanı olarak kaldı. Camiye ihtiyaç varsa cami, okula ihtiyaç varsa okul, kreşe ihtiyaç varsa kreş yaparız.” Dedi.

“Belediye imkânlarıyla ihalesi gerçekleşen ilk cami”

Başkan Özcan, caminin 2012 yılında değişen yasadan sonra belediye imkânları ile ihalesiyle gerçekleştirilen ilk cami olduğunu belirtti.

Cami için Valilik izni ile 3 kamu bankasında bağış hesapları açtıklarını kaydeden Özcan, amaçlarının tüm halkı caminin sevabına ortak etmek olduğunu söyleyerek, “Bu hesaplarda toplanan paralar valiliğin denetimindedir ve başka bir amaç için harcanmayacaktır. Bizim amacımız vatandaşa bu caminin külfetini yıkmak değil. Vatandaşımız 1 TL, 5 TL, 10 TL yardım yapsın. Bir tuğla parasını versin. O da bu sevaba nail olsun istedik. Siz de buraya karınca kararınca yardım edin. Adem kardeşimiz mesaj atmış; Tanju amca, kumbaramı açtım. 30 TL çıktı. 15 TL’sini Tanju amcamın yaptıracağı camiye bağış yapsın diye babama verdim. Beypiliç’te çalışan asgari ücretli kardeşimiz bütün hesabını ve kitabını yaparak kiramı, doğalgazımı, elektriğimi, suyumu düştüm. 27 TL bağış yapıyorum. Gönlümden daha fazlası geçiyordu. Ama bu kadar yapıyorum. Candan olsun gönülden olsun 1 TL olsun.” İfadelerini kullandı.

“Zübeyde Hanım Camii”nin hikâyesini anlattı

Camiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın isminin verilmesine de açıklık getiren Özcan, kamuoyundan isim önerisi istediklerini söyleyerek, “Camiyi yapmadan önce kamuoyuna çağrıda bulunduk. İsim önerileri gelsin istedik. Tek kişi karşılık verdi. Sayın Muharrem Demirel bir köşe yazısı yazmış. ‘Bu caminin adı Zübeyde Hanım Camii olsun. Atatürk’ümüzün annesinin adını taşısın’ demiş. Zübeyde hanım gerçekten hayırlı bir evlat dünyaya getirmiş. Bu hayırlı evlat ülkemizi emperyalist güçlerden kurtardı. Bugün birlik beraberlik içinde yaşayabiliyorsak rahmetli Zübeyde Anamızın oğlu sayesinde. Allah gani gani cennet eylesin. Nurlar içinde yatsın.” Dedi.

Vali Yardımcısı Turgut: “Başkanımızı kutluyorum”

İl Vali Yardımcısı İlhan Turgut da konuşmasında Başkan Özcan’ı cami yaptırma cesaretinden dolayı kutlayarak, “Hepinizin bildiği gibi şehirlerimizin vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri de camidir. Sayın Başkan, arsa bağışçısını-katkı sunanı bularak, kendi belediye bütçesiyle, onca işine, onca yüküne rağmen böyle bir hizmete kalkıştı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Kendilerinin de bahsettiği gibi, bizim yüce dinimizde ve kitabımızda cami yapanlar için çok büyük nimetlerden bahsedilir. Bu cami yapıldıktan sonra emeği geçenlerin isimleri ibadet edenler tarafından her zaman anılacaktır. Tabi ismi de özel olarak, devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin ismini vermesi ayrı bir önem katmış. Ben Sayın Başkanımızı bir kez daha kutluyor, camimizin hayırlara vesile kılmasını temenni ediyorum.” Dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından Kuran’ı Kerim Tilaveti ve dua yapıldı. Yapılan dua sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Vali Yardımcısı İlhan Turgut diğer yetkililerle inşaat alanına ilk betonu dökecek butona bastı.