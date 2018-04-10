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    • Caminin temelleri atıldı

    Beşkavaklar Camii İhtiyarlık Bakımevi Yaptırma Derneği öncülüğünde yapılan Camlı Cami’nin temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

    10 Nisan 2018 Salı 13:45
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    Caminin temelleri atıldı
    Foto galeriye git Haber: Gönül Olutürk

    Beşkavaklar Camii İhtiyarlık Bakımevi Yaptırma Derneği öncülüğünde D-100 Karayolu kenarında bulunan ve yeniden inşa edilen Camlı Cami’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Müftüsü Orhan Genç, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, BTSO Meclis Başkanı Halit Ergül, Beşkavaklar Camii İhtiyarlık Bakımevi Yaptırma Derneği Başkanı Durmuş Aydemir ve dernek yöneticileri, mahalle muhtarları ve vatandaş katıldı.

    “KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”

    D-100’un yakın bir süre sonra park olacağını belirten Alaaddin Yılmaz yaptı. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Benim için burası çok özel bir yer çünkü burası benim uzun yıllar boyu oturduğum bir mahalle. Önümüzde bulunan D-100 yakın bir süre sonra burada olmayacak. Burası tamamen araç trafiğine kapalı yemyeşil bir park olacak. Öyleyse bu cami ile bu park arasında irtibatın nasıl olacağını ve bu caminin ne kadar büyük bir ihtiyaç olacağını bilmek durumundayız. Bolu özel bir coğrafya ve bu özel coğrafyadaki şehrimizi özel bir şehir yapmak için uğraşıyoruz. Bu konuda Bolu halkı bize sonsuz desteklerini her zaman sağladı. Camilerle ilgili ise söyleyecek çok bir şey yok aslında. Bugüne kadar hangi cami başladı da bitmedi. Bu camimiz de inşallah tüm Bolu halkının desteği ile kısa sürede tamamlanacak. Şimdiden tüm Bolu halkına hayırlı olsun”

    “TEMELİNİ HEP BİRLİKTE ATIYORUZ”

    Temel atma töreninde konuşan Bolu İl Müftüsü Orhan Genç “Dünyada hiçbir millet kendi ibadethanesini kendisi yapmamaktadır. Türkiye’de 85 binin üzerinde cami bulunmakta ve bunun ciddi bir kısmını halkımız yapmaktadır. Böyle bir şeyi dünyanın hiçbir yerinde göremez ve işitemezsiniz. Bugün de burada çok güzel bir caminin temelini hep birlikte atıyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve hizmete başlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun ve camimiz şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Beşkavaklar, Camii, İhtiyarlık, Bakımevi, Yaptırma

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