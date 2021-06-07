Camiye bir bağış da Muharrem İnce’den geldi

Bolu Belediyesi tarafından Borazanlar Mahallesi’ne kazandırılacak yeni cami için başlatılan bağış kampanyasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmmaoğlu’ndan sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’de yaptığı bağışla destek verdi. İnce, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisine gönderdiği mektup üzerine, cami için açılan hesaba bağışta bulundu.

Başkan Özcan: “Şükranlarımı sunuyorum”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yaptığı açıklamayla Memleket Partisi Lideri İnce’ye teşekkür etti. Özcan, açıklamasında yardımın “dayanışma örneği olduğunu” söyleyerek, “Bir süredir kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Bolu Belediyesi olarak Türkiye’de ilk kez kendi bütçemizle cami yapımına başladığımızı duyurmuştuk. Hatta bu camiyle ilgili ilk bağış Sayın Kılıçdaroğlu’ndan, ikinci bağış Sayın Akşener’den, üçüncü bağış da Sayın İmamoğlu’ndan gelmişti. Diğer siyasi parti liderlerine de bir mektup yazmış ve cami yapacağımızdan bahsederek Bolu halkı adına sembolik de olsa bir katkı bekliyorum demiştim. Mektubumuza ilk cevap Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce’den geldi. Emekli maaşımdan diye bir ayrıntı yazarak bağışta bulunmuş. Bu bir dayanışma örneğidir. Ben mektubuma ilk cevabı veren Sayın Muharrem İnce’ye, Memleket Partisi Genel Başkanı’na şükranlarımı sunuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer siyasi parti genel başkanlarımızdan da benzer mahiyette cevaplar beklediğimi paylaşmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.