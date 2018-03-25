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25 Mart 2018 Pazar
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    • Camlı Camide Neler Oluyor

    Erhan Beykoz yazdı...

    25 Mart 2018 Pazar 10:10
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    Camlı Camide Neler Oluyor

    1969 yılında Fevzi Bey Caddesinde kısa süre ile başlayan Bolu yaşantım, 2011 yılına kadar Bahçelievler’de devam etti. 2011 yılında evlenip Kılıçarslan Mahallesine taşınan hayatımın büyük bölümünü Bahçelievler Mahallesinde geçirdim.

    Kocaman bir hayatın, büyük bir bölümünü yaşadığım mahallem. Zamanın bahçeleriyle ünlü, 1944 ve 1967 depremleri sonrası planlamış mahallem. Sakin, sessiz, hoşgörünün ve saygının egemenliği, zamanın şartları içinde çağdaş mahalle olmanın onurunu yaşadı, yıllar boyu…

    Değişen dünya koşulları, hayatımıza giren farklı araçlar ile mahalleler de planlamalar değişti. Bahçelievler Mahallesi maalesef zaman içinde cazibesini kaybetmeye başladı. Değişime ayak uyduran birçok mahalle sakini ise mahallemizden ayrıldı. Kısa bir zaman yolculuğu sonrası konumuza geleyim.

    Çocukluğumuzun, gençliğimizin, olgun yaşlarımızın namazlarımıza kapılarını açan Camlı Cami, Bolu’nun simgesi haline gelmişti. Kartpostallarda fotoğrafları satılır, buluşma adresi ve tariflerde öncelik alırdı. Aradan geçen uzun yıllar sonrasında, yıkıldığını öğrendim. Gidip yerine baktığımda gerçekten Camlı Camimiz moloz yığını olarak duruyordu.

    Şehirde bir yerde camimizin hocasını gördüğümde, camiyi yeniden yapacaklarını ve yardım talep ettiğini söylediğinde, elimden gelen desteği vereceğimin sözünü verdim. Hatta Amcam Sait Beykoz’un da telefonunu isteyerek, kendisiyle görüşmek istediklerini söylediler. Halisane duygularla konuya yaklaşırken, bir internet sitesinde konunun alevlendiğini, enine boyuna okuyup, kısmen araştırdım.

    Aslında bu olaya hiç girme niyetim yoktu. Daha öncesinde Öğretmenim Zuriye Doğanuz tarafından olaya başka bir bakış açısı geldiğini ve yazılanlar çerçevesinde mahalleli olarak konuya dahil olmak zorunluluğumu kendimde gördüm!

    Camiler konusunda deneyimi olan Yurdaer Kalaycı’nın telefonu ile de bazı önemli konularda uyarı yapmam gerektiğine kanaat getirdim. Sayın Kalaycı’yı hepimiz tanırız. Böylesi konuları ciddiye alır, inceler, işin içine girer, devlet, şirketler ve milletle yapılması gerekenleri yapar ama kendi ekonomisinden çok destek olmaz. İlk kez bir camiye 300 bin lira destek vereceğini okuyunca da şaşırmadım, diyemem…

    Camlı Caminin olduğu D-100 uzantısı Eski Ticaret Odası Başkanımız Emin Semercioğlu’nun ısrarlarıyla parlayan yıldız halini aldı. O kadar değerli bir yer oldu ki, yer bulmak, arsa temin etmek neredeyse artık imkansız.

    Haliyle Camlı Caminin arsası oldu-bittiye getirilmeyecek kadar kıymetli bir yer. Burada neler yapılabilir konusunda, kesinlikle daha evvel cami derneğinin yaşayan eski başkanları, yöneticileri, mahallenin teknik elemanları toplanıp ortak karar vermeliler. Mahallemizin eski sakinlerinden, teknik eleman olan Başkan Alaaddin Yılmaz’ın da sadece yardım konusunda değil, neler yapılmalı konusunda fikri alınmalıdır.

    Burada altın değerinde bir arazi, yarınlara eğitimden sağlığa her anlamda kullanılabilecek bir yerleşke, ibadetin en hayırlısı ve kuşkusuz, dedikodusuz bir cami yapma şansımız elimizde. Burası için 3-5 kişinin değil, gerekirse mahallede yaşayan tüm insanlarımızın fikirleriyle doğru, az hatayla yeni bir cami yapmalıyız.

    Bunun için gerekirse proje ihalesine çıkmalı, sonrasında inşaat yapılması konusunda karar almalıyız. Camimiz kendi kendini yaşatabilecek bir gelir kaynağına sahip olmalı, ülkede ilk olarak namaza gelenlerden yardım istemeden, ayaklarının üstünde durmalıdır.

    Şu an itibarıyla dernek yönetiminde kimler var bilmiyorum ama kendi kafalarına göre davranmamaları gerektiğine inancım tam. Yoksa ki, camiye gelip ibadet etmek isteyenlerin kuşkuları, kafalardaki soru işaretleri belki yüzyıl sürecektir.

    Başta Sayın Yener Bandakçıoğlu olmak üzere tüm mahallemizin sakinlerini konunun içinde olmaları için göreve davet ediyorum. Kabul etmeyen, kaçak güreşen ve konudan uzak olanları da yazacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yarından itibaren konu hakkında daha detaylı araştırma yapacağımın da bilinmesini isterim.

    Bahçelievler Mahallesine öyle bir cami yapalım ki, eskisi gibi merkez olsun. Eğitim alınacak okul olsun. Sağlıkta çağı yakalasın. Gelirleriyle kimseye muhtaç olmasın. Şairin dediği gibi şikayet olacak olursa, ölümden olsun…

     

    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

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