Çampınar ve Hıdırşeyhler’de hasat dönemi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, resmi internet sitesinde Bolu çiftçisinin gözbebeği patatesin hasadını paylaştı. Ayrıca Çampınar ve Hıdırşeyhler köylerindeki hasadı paylaşan resmi internet sitesi, çiftçiden aldığı bilgiye göre hasadın beklenenin üstünde olacağını duyurdu.

BOLU PATATESİNDE HASAT DEVAM EDİYOR

Açıklanan bilgilere göre, ekilen cinslere ve ekim zamanına bağlı olarak hasat zamanı değişkenlik göstermekle beraber, Bolu patatesinde hasat mevsimi hava koşullarına bağlı olarak devam ediyor. Çiftçinin, ekilen tohumluğun cinsine bağlı olarak yaklaşık 2 ila 4 ton dekardan verim elde edebilmesi bekleniyor.

“TEMEL GAYEMİZ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ MEMNUNİYETİDİR”

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait müdürlüğün yaptığı açıklamada ; “Bolu çiftçisinin ve Bolu'muzun olmazsa olmazı patatesimizde hasat dönemi devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz süreçte bütün gıdaların olduğu gibi patatesin de stratejik bir değeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Üreticilerimiz açısından bir tohumla başlayan umut yolculuğunun, verilen emeklerin karşılığını alma zamanı gelmiştir. Tarladan toplanan ürünler tüketiciye sunulmak üzere hazırlanmaktadır. Buradaki temel gayemiz gerek üreticimiz gerekse tüketicimizi memnuniyetidir. Üreten Bolu'muzun Üreten çiftçilerinin hasadı bereketli ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.