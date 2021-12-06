Çamurla Kaplı Bir Zeminde Trekking Keyfi

Haber: Okay Özcan

Foto: Metin Ferah

Abant Beli’nde saat 09.50'de 1435 rakımda yoğun sis altında başlayan yürüyüşün öncülüğünü Süleyman Özdemir, artçılıklarını da Mehmet Ali Candemir ve Osman Teoman yaptı, Yürüyüşün ilk 4 buçuk kilometresini 1705 rakıma kadar tırmanma şeklinde geçti.Sisli, puslu, soğuk bir hava ve çamurla kaplı zeminde yapılması bile, yürüyüşe katılan 42 doğa ve yürüyüş severin morallerini bozmaya yetmedi. Abant Gölü ve TRT vericilerinin daha rahat görülebilmesi için yürüyüş güzergahının değiştirilmesine, yoğun sis engeli geldi. Zirve tırmanışı sırasında zaman zaman yoğunlaşan siste, zor anlar yaşayan doğaseverler birbirlerini kaybetmemek için, yanaşık düzen yürüyüşüne geçti. Yemek molası verilmesinin ardından 1380 rakımlı Bulanık Yaylası’nda sis, yoğunluğunu kaybetti. Çamurla kaplı yolda devam eden yürüyüş, saat 16.00'da Abant yolu üzerinde bulunan 1105 rakımlı Çayır Bıçkı Orman Deposu'nda sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 11:50