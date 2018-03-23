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23 Mart 2018 Cuma
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    • Çamurun nedeni lodos

    2 gündür şehrimizi etkisi altına alan çamurun, yerden gök yüzüne yükselen tozun hafif yağmurla birlikte çamur olarak yere düştüğü açıklandı. Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri bu günde yağmurun çamur olarak düşeceğini ve ana nedenin lodos olduğunu açıkladılar.

    23 Mart 2018 Cuma 10:16
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    Çamurun nedeni lodos
    Foto galeriye git Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu il merkezi ve ilçeleri etkisi altına alan ve hızı saatte 50 ila 60 kilometreyi bulan hafif şiddetli lodos, tepemize çamur olarak düşmesine neden oluyor. Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, çamur düşme olayının nadir yaşanan bir olay olmadığını belirterek; “İki gündür yağan çamurun esas nedeni lodos. Lodosla birlikte yerden havaya yükselen toz kümesi hafif şekilde yağan yağmur nedeniyle zemine çamur olarak düşüyor. Şayet yağmur şiddeti daha fazla veya yoğun olsaydı çamur düşme olayı yaşanmayacaktı. Bu gün de ilimizi hafif şiddetli lodos ve zaman zaman çamur yağışı beklenmekte” dediler.

    Zeminden kalkan toz bulutu zaman zaman görüş açısını da etkilerken, hızı saatte 50 ila 60 kilometreyi bulan hafif şiddetli lodos yüzünden bazı vatandaşlarda bundan etkilendi. Özellikle araç sahipleri yağan çamurdan dolayı mağdur olurken, bu işe en çok sevinen oto yıkıma işletmeleri oldu. Araçları çamur içerisinde kalan sürücüler, oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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