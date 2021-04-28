Can dostlar sıcak yuvalarına kavuşuyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’ne ait geçici barınakta bulunan sokak hayvanlarına, Gerede Belediyesi ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da desteği sürüyor. Gerede Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı çağrı ile can dostlara el uzatan vatandaşlar mama desteklerine devam ediyorlar. Can dostlara yapılan yardımların örnek teşkil etmesi ile birlikte her geçen gün mama desteği de artıyor. Mama desteğinin yanı sıra barınakta bulunan can dostları sahiplenen vatandaşların da sayıları her geçen gün artıyor.

“SAHİPLENDİRME İŞLEMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Barınaktan sorumlu Veteriner Hekim Hüseyin Bal yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız tarafından yapılan destekler örnek teşkil etmekle beraber her geçen gün artmaya devam ediyor. Mama desteğinde bulunan ve sahiplenme yapan hayvan sever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Barınağımız; mama getirmek ve can dostlarımızı görmek isteyen tüm hemşehrilerimize açık. Ayrıca uygun şartları sağlayan vatandaşlarımızdan talep edenlere yönelik sahiplendirme işlemlerimiz devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.