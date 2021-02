Can dostları yalnız bırakmayın

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’ne ait hayvan barınağının aktif hale gelmesi ile birlikte; barınakta görevli olan personel her gün barınakta bulunan can dostlara gözleri gibi bakıyorlar. Barınakta görevli olan personeller her gün can dostların karınlarının doyurulması, sularının verilmesi ve barınağın temizliği ile ilgilenerek adeta sevgi bağı kurdular. Personelin yanı sıra, ilçede bulunan vatandaşlar da barınağa ve can dostlara götürdükleri mama ve ekmeklerle ilgi göstermeye devam ediyor. Ancak, daha önceden ilçede barınağın aktif hale gelmesi için serzenişte bulunan bazı hayvan severlerin barınağa ilgisiz kaldığı ve can dostların hayvan severler tarafından yalnız bırakıldıkları ve gerekli ilginin gösterilmediği ifade edildi.

“DESTEK OLMALARI KONUSUNDA RİCADA BULUNUYORUM”

Veteriner Hekim Hüseyin Bal, “Barınağımız aktif hale geldiği gün itibari ile can dostlarımız bizim emanetimiz altına girdi. Ekiplerimiz günlük olarak genel bakımlarını yapıyorlar. İlçede bulunan ekmek fırınlarımıza ise ücretsiz olarak verdikleri ekmekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Barınağımıza gelip can dostlarımızın karınlarını doyuran ve sosyal medyadan destek paylaşımı yapan vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Hayvanseverlere çağrı olarak; can dostları yalnız bırakmamaları ve bu bağlamda bize destek olmaları konusunda ricada bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.