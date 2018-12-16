Haber: Gönül Olutürk

BOLHAYKO Başkanı Melek Ünal ve beraberindeki dernek üyeleri toplumda farkındalık oluşturmak ve can dostları için yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

DÜNYANIN SEVGİYE İHTİYACI VAR

Hızla gelişen dünyanın ve bilimin yanında merhamet ve vicdanın da buna ek olarak çoğalmasına vurgu yapan dernek özellikle kış aylarında sokakta yaşayan can dostlarımızın her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.

Geçtiğimiz aylarda Bolu Barosu bünyesinde kurulan Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Aydan Özdemir’de, hukuk çerçevesinde komisyon üyeleri Avukat Eda Özdemir, Avukat Kübra Başarır ve Avukat Tuğçe Sarıkaya ile birlikte can dostları için çalışacaklarını ifade etti.