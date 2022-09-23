Can dostlarınızı kimliklendirin

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, kedi ve köpek sahiplerinin, dijital kimliklendirme yöntemiyle en geç 31 Aralık tarihine kadar can dostlarına kimlik kartı çıkarması gerektiği belirtildi.

Can dostlarınızı kimliklendirin

Haber: Nesrin Altuntaş

Can dostlarını PETVET sistemine kayıt ettirmek isteyen hayvanseverler, veterinerler veya Tarım ve Orman İl Müdürlükleri’ne başvuruda bulunacak.

Ayrıca yetkililer tarafından yapılan uyarıda, tehlike arz eden Pitbull Terrier, Hapanese Tosa, American Bully, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve American Staffordshire Terrier cinsi köpeklerin halkın yoğun olduğu alanlarda gezdirilmesinin yasak olduğu belirtildi. Yasaklara uymayanlar idari para cezası alacak. Cezaya rağmen usulsüzlüğün tekrarlanması durumunda ceza ile birlikte tehlike arz eden hayvana el konulacağı bildirildi.

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