Can havliyle mazot deposuna girdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Enteresan olay Mudurnu ilçemizde sabah saatlerinde meydana geldi. İşçileri toplanma merkezlerinden toplayan otobüs Terminalin bulunduğu noktada durdu. Toplanma merkezinde kedi köpek kovalamacası başladı. Servis aracının mazot deposunun açık olduğunu gören kedi depo kapağının yanına girdi. Sokakta karşısına çıkan kediyi kovalamaya başlayan köpek, kedinin otobüs mazot deposuna girmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Köpekten korkan kedi can havliyle kendisini depo kapağında buldu. Bir müddet sesini çıkarmayan sokak kedisini, belli bir mesafe sonrası otobüs şoförü fark etti. Aracı hemen durdurarak aşağıya inen şoför kediyi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sokak kedisinin imdadına İşçi servisinde bulunan Meryem Öztürk yetişti. Kedi bulunduğu mazot deposu içerisinden çıkarılarak Mudurnu sokaklarına salındı.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 14:21