“Can kardeşlerimizin yanındayız”

Haber: BMA

Ermenistan’ın kardeş ülke Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ilimizden tepkiler dinmiyor. İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş da yaptığı yazılı basın açıklaması ile Ermenistan’ın saldırganlığını kınarken Azerbaycan’a destek mesajı gönderdi.

Ahmet Örnekbaşkonuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesini hedef alan hain saldırıyı yakından takip ediyoruz. Sivillere yapılan bu hain saldırının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Ülkemizin içinde boy gösteren karanlık eller, uluslararası arası arenada soydaşlarımızı hedef almaktadır. Türk yurdu birdir. Türk’ün Türk’ten başka dostlu yoktur. ‘Aman’ diyene el kaldırmayan bir soyun evlatlarısırtından vurulmaya çalışılmaktadır. Bu kalleş saldırı asla karşılıksız kalmayacaktır. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi’nin yaptığı çağrıda olduğu gibi bizde iktidarı, uluslararası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyoruz. Bu duruma sessiz kalabilmemiz mümkün değildir.”

İŞGAL EDİLMİŞ BÖLGELER ACİLEN BOŞALTILMALIDIR

Türkiye tarafından yapılan çağrıya rağmen Birleşmiş Milletler ve AGİT’in Minsk Grubu çerçevesinde bu alanda alınan kararlar ve yürütülen çabaların henüz bir sonuç vermemiş olmasının anlaşılmaz olduğunu belirten Örnekbaş açıklamasında ayrıca, “Bu durum bizi çok rahatsız etmektedir. Türkiye’nin de Minsk Grubu üyeliğinden hareketle İktidara da sadece ateşkes ihlal edildiği zaman değil, sürekli olarak bu konunun her türlü uluslararası forumda takipçisi olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz.Meselenin çözümünün çatışmalarla değil masada ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü temelinde öncelikle işgal edilmiş bölgelerin boşatılması ve bu topraklarda Azerbaycan’ın egemenliğinin yeniden hakim kılınmasından geçtiği şüphesizdir.Biz can kardeşimiz Azerbeycan’ımızın yanındayız.Dağlık Karabağ bölgesinde Terter'inGapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu çatışmalarda hayatlarını kaybeden asker ve sivil Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı Azerbaycanlı kardeşlerimize de acil şifalar dileriz” dedi.